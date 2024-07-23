Светская хроника за вторник

ПСЖ хочет Бруну Фернандеша и Джейдона Санчо. "Ливерпуль" проявил интерес к Эберечи Эзе. 43-летний Гарет Бэрри возобновил игровую карьеру. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бешикташ" предлагает британским клубам забрать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. (The Sun)



ПСЖ хочет вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, а игрок открыт к переезду в Париж. (Foot Mercato)



ПСЖ хочет не только Санчо, но и его партнера по "Юнайтед" в лице полузащитника Бруну Фернандеша. (L'Equipe)



В данный момент ПСЖ не работает над приобретением Фернандеша. Парижане всецело сосредоточены на переговорах по Жоау Невешу из "Бенфики". (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" обозначил свой интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (Football Insider)



"Тоттенхэм" хочет 60 миллионов фунтов за нападающего Ришарлисона, которым интересуется "Аль-Ахли". (The Times)



"Тоттенхэм" не взял защитника Серхио Регилона и вингера Брайана Хиля в предсезонное турне, чтобы оба игрока могли найти новые клубы. (Evening Standard)



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не верит в бомбардирские способности Николаса Джексона и хочет купить нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса. (TEAMtalk)



"Престон и "Шеффилд Юнайтед" сделали предложения по аренде защитника "Челси" Алфи Гилкриста. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Челси" Лесли Угочукву может заменить в "Эвертоне" проданного в "Виллу" Амаду Онана. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" работает над приобретением нападающего "Виллы" Джона Дурана. (HITC)



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Бывший полузащитник сборной Англии Гарет Бэрри возобновил карьеру в возрасте 43 лет, чтобы играть за "Херстпирпойнт" из 11-го английского дивизиона. (BBC)



Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио сменил игровой номер на "единицу". (Evening Standard)



От "Юнайтед" потребовали пожертвовать вырученные за Мейсона Гринвуда 27 млн. фунтов на женскую благотворительность. (Daily Mirror)



Виргил Ван Дейк и Кевин Де Брюйне посетили вечеринку с диджеем Калвином Харрисом на Ибице. (Liverpool Echo)