"Марсель" арендовал Хейбьерга у "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг перешел во французский "Марсель" в аренду с обязательством по выкупу.

Таким образом, "Марсель" будет обязан выкупить Хейбьерга следующим лето по заранее оговоренной цене в 17 миллионов фунтов. Если верить Evening Standard, "Тоттенхэму" также положена доля от последующей перепродажи игрока клубом Лиги 1.



28-летний датчанин сыграл 39 матчей за "Тоттенхэм" в прошлом сезоне, но лишь на 10 из них выходил в стартовом составе, поскольку главный тренер "шпор" Анге Постекоглу предпочитал доверять Иву Биссума и Пап Матару Сарру.



Всего Хейбьерг, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает следующим летом, сыграл 184 матча за "шпор" после своего перехода из "Саутгемптона" в августе 2020.