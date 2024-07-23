"Марсель" арендовал Хейбьерга у "Тоттенхэма"
Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг перешел во французский "Марсель" в аренду с обязательством по выкупу.
Таким образом, "Марсель" будет обязан выкупить Хейбьерга следующим лето по заранее оговоренной цене в 17 миллионов фунтов. Если верить Evening Standard, "Тоттенхэму" также положена доля от последующей перепродажи игрока клубом Лиги 1.
28-летний датчанин сыграл 39 матчей за "Тоттенхэм" в прошлом сезоне, но лишь на 10 из них выходил в стартовом составе, поскольку главный тренер "шпор" Анге Постекоглу предпочитал доверять Иву Биссума и Пап Матару Сарру.
Всего Хейбьерг, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает следующим летом, сыграл 184 матча за "шпор" после своего перехода из "Саутгемптона" в августе 2020.
23.07.2024 00:05
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Арендован за сколько?У Марселя норм задатки
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