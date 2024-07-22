МЮ и "Вест Хэм" начали переговоры о покупке Мазрауи
"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" начали переговоры о покупке защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи.
По информации Sky Sport Germany, и для "Юнайтед", и для "Вест Хэма" 26-летний Мазрауи является целью номер один по укреплению правого фланга оборона.
При этом "Бавария" открыта к продаже Мазрауи, а сам Нуссаир полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге после двух сезонов в Мюнхене.
Мазрауи присоединился к "Баварии" как свободный агент летом 2022 из "Аякса", где ему довелось поработать с нынешним рулевым "Юнайтед" Эриком Тен Хагом.
Мазрауи был частью сборной Марокко, которая сенсационно достигла полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.
В случае своего перехода в "Юнайтед" Мазрауи может стать заменой для Аарона Ван-Биссаки, которого "красные дьяволы" готовы отпустить всего за 10 миллионов фунтов и которым в качестве запасного варианта интересуется "Вест Хэм".
22.07.2024 23:00
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