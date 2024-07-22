"Челси" решил не брать Чалобу в предсезонное турне

"Челси" решил не брать своего защитника Трево Чалобу в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Несмотря на то, что Чалоба весьма уверенно завершил прошлый сезон, Трево входит в число игроков, которых "синие" хотели бы продать этим летом.



Сам Чалоба предпочитает остаться в "Челси" и готов сражаться за место в планах нового главного тренера Энцо Марески. И чтобы подтолкнуть несговорчивого игрока к уходу, "синие" решили не брать Трево в турне по США.



С собой в Америку из числа центральных защитников Мареска берет Весле Фофана, Акселя Дисаси и новичка Тосина Адарабиойо, поэтому Чалоба ему не нужен.



Как сообщает talkSPORT, решение оставить Чалобу дома не далось "Челси" легко. Трево находится в системе "синих" 17 лет и ранее лишь трижды уходил в аренду.



Если Чалобе суждено уйти, то он надеется перебраться в выступающий в еврокубках клуб. В прошлом 25-летнего англичанина сватали в "Баварию" и "Вест Хэм".