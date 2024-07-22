"Ньюкасл" поговорил с Хау насчет сборной Англии
Боссы "Ньюкасла" провели переговоры со своим главным тренером Эдди Хау насчет сборной Англии.
Хау считается одним из фаворитов FA на замену Гарету Саутгейту, который на прошлой неделе объявил о своем уходе с поста рулевого сборной Англии.
"Для меня абсолютно нет смысла говорить, что я счастлив остаться в "Ньюкасле", если динамика здесь не в порядке. Иначе я поступлю некрасиво с "Ньюкаслом", — заявил в прошлую пятницу Хау, чей клуб едва обзавелся новым спортивным директором Полом Митчеллом и попрощался с совладельцем Амандой Стейвли.
Как сообщает The Telegraph, после таких тревожных слов исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс провел беседу с Хау и обсудил возможное недовольство Эдди.
Стороны обсудили отношение Хау к вакансии в сборной Англии, а также Эдди была обещана поддержка на трансферном рынке.
Теперь на "Сент-Джеймс Парк" есть уверенность, что Хау останется и отвергнет возможность поработать с национальной командой.
22.07.2024 21:00
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епта, А ЧТО "тревожного" сказал Хау?? он же заявил иными словами, что если бы ему хотелось покинуть "Ньюкасл", то он бы не стал говорить, что счастлив здесь. Я один что ли не понял, что в его словах взволновало исполнительного директора?
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