Фелиш стал целью для "Астон Виллы"

Нападающий испанского "Атлетико" Жоау Фелиш стал трансферной целью для "Астон Виллы".

В данный момент "Вилла" находится на пороге продажи вингера Муссы Диаби в саудовский Аль-Иттихад" за 60 миллионов евро (50.6 млн. фунтов).



По информации авторитетного издания The Guardian, заменить Диаби на "Вилла Парк" может Фелиш, который уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, проведя вторую половину сезона 2022/23 в "Челси" на правах аренды.



В прошлом сезоне 24-летний португалец тоже оказался не востребован в Мадриде, отправившись в аренду в "Барселону", где забил 10 голов в 44 матчах.



"Барселона" была бы рада вернуть Фелиша, но в данный момент все усилия каталонского клуба сосредоточены на согласовании трансфера Нико Уильямса из "Атлетика".



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери ценит игроков, способных сыграть на нескольких позициях в атаке, и этим Фелиш, чей контракт с "Атлетико" рассчитан до 2027 года, нравится бирмингемцам.