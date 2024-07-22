"Челси" приобрел Калеба Уайли

"Челси" приобрел левого защитника клуба МЛС "Атланта Юнайтед" и сборной США Калеба Уайли.

19-летний Уайли, чей трансфер оценивается в 8.5 млн. фунтов, заключил с "Челси" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.



Калеб находился в системе "Атланты" с 11 лет, а в 2022 году влился в первую команду, за которую сыграл 85 матчей во всех соревнованиях, забив шесть голов и отдав девять результативных передач.



В данный момент Уайли находится в Париже, где готовится стартовать со сборной Соединенных Штатов на Олимпийских играх.



Evening Standard ожидает, что затем Уайли останется во Франции и сезон 2024/25 проведет в "Страсбурге", дочернем клубе "Челси", на правах аренды.



