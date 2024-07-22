"Сити" видит в Эзе замену для Де Брюйне

Эберечи Эзе "Манчестер Сити" размышляет над приобретением вингера "Кристал Пэлас" и сборной Англии Эберечи Эзе в свете неопределенности с будущим Кевина Де Брюйне.

Де Брюйне уже вступил в заключительный год по своему контракту, и если верить слухам, саудовский "Аль-Иттихад" манит Кевина невероятными деньгами.

По информации The Guardian, у Де Брюйне нет какой-либо договоренности с саудитами, однако "Сити" считает эту угрозу реальной и уже готовится к возможному уходу 33-летнего бельгийца.

Как раз Эзе и рассматривается "Сити" в качестве замены Де Брюйне. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола является большим поклонником 26-летнего англичанина.

"Сити" проявлял интерес к Эзе еще прошлым летом, но в итоге решил купить у "Вулверхэмптона" за 50 миллионов фунтов Матеуша Нунеша, который пока не заиграл на "Этихад".

Уже лишившись Майкла Олисе, "Пэлас" настроен сохранить Эзе, однако контракт Эберечи предусматривает отступные в 60 млн. фунтов, причем за счет бонусов сумма компенсации может вырасти до 70 млн. фунтов.


Метки Де Брюйне, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2024 18:00

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