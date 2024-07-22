"Болонья" разрешила своему защитнику Риккардо Калафьори не приезжать на тренировочный сбор, чтобы игрок мог сразу перейти в "Арсенал".

В данный момент 22-летний Калафьори завершает свой отпуск, положенный ему после выступлений за сборную Италии на Евро-2024.



Уже на этой неделе Калафьори должен был приступить к предсезонной подготовке с "Болоньей", однако накануне стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах о покупке Риккардо.



Evening Standard предполагает, что Калафьори обойдется "Арсеналу" в 40 миллионов фунтов, однако 50 процентами от своей прибыли "Болонье" придется поделиться с "Базелем", бывшим клубом защитника.



Всем сторонам очевидно, что сделка близка, поэтому "Болонья" разрешила Калафьори не приезжать на тренировочный сбор. Окончательно трансфер Риккардо может быть согласован позже на этой неделе.