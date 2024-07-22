"Болонья" разрешила Калафьори не приезжать на тренировочный сбор

Риккардо Калафьори "Болонья" разрешила своему защитнику Риккардо Калафьори не приезжать на тренировочный сбор, чтобы игрок мог сразу перейти в "Арсенал".

В данный момент 22-летний Калафьори завершает свой отпуск, положенный ему после выступлений за сборную Италии на Евро-2024.

Уже на этой неделе Калафьори должен был приступить к предсезонной подготовке с "Болоньей", однако накануне стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах о покупке Риккардо.

Evening Standard предполагает, что Калафьори обойдется "Арсеналу" в 40 миллионов фунтов, однако 50 процентами от своей прибыли "Болонье" придется поделиться с "Базелем", бывшим клубом защитника.

Всем сторонам очевидно, что сделка близка, поэтому "Болонья" разрешила Калафьори не приезжать на тренировочный сбор. Окончательно трансфер Риккардо может быть согласован позже на этой неделе.


Метки Арсенал, Болонья, Калафьори

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 187



Поиск: