Инс раскритиковал боссов МЮ за обращение с Тен Хагом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Инс раскритиковал руководство "красных дьяволов" за манеру обращения с главным тренером Эриком Тен Хагом.

После завоевания Кубка Англии в конце мая руководство "Юнайтед" более полумесяца оценивало работу Тен Хага и его игроков в завершившемся сезоне.



Параллельно боссы "Юнайтед" разговаривали с другими тренерами, включая Томаса Тухеля, но в итоге решили не увольнять Тен Хага и даже продлили контракт с Эриком на один год. Однако Инс не считает такое поведение клуба правильным.



"Если честно, я удивлен, что Эрик Тен Хаг все еще сохраняет свою работу. Удивлен не потому, что не думаю, будто его не должно быть здесь, а просто из-за того, как "Манчестер Юнайтед" в целом повел себя ближе к концу прошлого сезона. Знаете, искать других тренеров и разговаривать с ними... Это не самая приятная вещь".



"А затем они сказали, что проведут оценку сезона. Если клуб такое говорит, значит они не особо довольны тренером, выступлением команды и тем, как идут их дела".



"Разговаривать с другими тренерами и затем поддержать Тен Хага... Это не выглядит правильным для меня. Так не ведут дела", — сообщил Инс Manchester Evening News.