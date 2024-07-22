Рико Льюис сватает Карсли в сборную Англии

Защитник "Манчестер Сити" Рико Льюис считает, что главный тренер молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли идеален для работы со взрослой сборной.

Карсли считается одним из фаворитов на замену Гарету Саугейту, который менее чем через 48 часов после поражения в финале Евро-2024 от Испании объявил о своем уходе с поста рулевого английской сборной.



19-летний Льюис сыграл только пять матчей за сборную U-21 Карсли, однако Рико этого оказалось достаточно, чтобы убедиться в мастерстве Ли.



"Он отличный тренер, особенно в том плане, как он строит отношения с людьми. Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, он говорит, что хочет играть в захватывающий футбол".



"Он хочет играть в прогрессивный футбол, когда мы забиваем много голов и действительно хорошо обороняемся как единое целое. Это похоже на "Сити" — мы хотим контролировать мяч и забивать как можно больше голов".



"Это будет большим преимуществом, если он перейдет во взрослую сборную", — цитирует Льюиса Daily Mail.