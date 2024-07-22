"Аль-Ахли" интересуется Ришарлисоном и Жезусом

Саудовский "Аль-Ахли" проявляет интерес к бразильским нападающим Ришарлисону из "Тоттенхэма" и Габриэлю Жезусу из "Арсенала".

"Аль-Ахли" является одним из клубов, контролируемых Суверенным фондом Саудовской Аравии, благодаря чему имеет доступ к огромным ресурсам для укрепления своего состава в преддверии нового сезона.



"Аль-Ахли" начал приглашать звезд еще в прошлом году, подписав Рияда Махреза, Аллана Сен-Максимена, Эдуара Менди, Роберто Фирмино и Франка Кессье.



Как сообщает саудовское издание Al-Riyadiyah, Ришарлисон и Жезус находятся в шорт-листе "Аль-Ахли" на замену Сен-Максимену, который едва перешел в "Фенербахче" на правах аренды.



Несмотря на то, что Ришарлисон уже заявил о своем желании остаться в "Тоттенхэме", "шпоры" открыты к продаже экс-игрока "Эвертона" и "Уотфорда" за 60 миллионов фунтов.



Что касается Жезуса, то его подтолкнуть к уходу могут планы "Арсенала" по укреплению передней линии.