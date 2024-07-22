"Эвертон" предложит Брантуэйту новый контракт

"Эвертон" готовит предложение для своего защитника Джаррада Брантуэйта о новом контракте.

Ранее этим летом "Эвертон" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Брантуэйта. "Красные дьяволы" были готовы заплатить до 50 миллионов фунтов за Джаррада.



"Эвертон" настроен сохранить Брантуэйта и оценивает 22-летнего англичанина в 75-80 млн. фунтов, с которыми "Юнайтед" расстаться никак не готов.



На "Гудисон Парк" ожидают, что Брантуэйт останется, и в то же время мерсисайдский клуб хочет наградить Джаррада за великолепный прошлый сезон.



По информации журналиста Фабрицио Романо, уже этим летом "Эвертон" предложит Брантуэйту заключить новый контракт на улучшенных условиях.