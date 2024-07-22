"Эвертон" предложит Брантуэйту новый контракт

Джаррад Брантуэйт "Эвертон" готовит предложение для своего защитника Джаррада Брантуэйта о новом контракте.

Ранее этим летом "Эвертон" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Брантуэйта. "Красные дьяволы" были готовы заплатить до 50 миллионов фунтов за Джаррада.

"Эвертон" настроен сохранить Брантуэйта и оценивает 22-летнего англичанина в 75-80 млн. фунтов, с которыми "Юнайтед" расстаться никак не готов.

На "Гудисон Парк" ожидают, что Брантуэйт останется, и в то же время мерсисайдский клуб хочет наградить Джаррада за великолепный прошлый сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, уже этим летом "Эвертон" предложит Брантуэйту заключить новый контракт на улучшенных условиях.


Метки Брантуэйт, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 227



Поиск: