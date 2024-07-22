Нкетиа может войти в сделку по покупке "Арсеналом" Гехи

Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа может стать разменной монетой в сделке по приобретению "канонирами" защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Гехи изначально был целью "Арсенала" на летнее окно, однако своей убедительной игрой на Евро-2024 за сборную Англии Марк настолько поднял свою трансферную стоимость, что, казалось, "канониры" уже не смогут позволить себе его покупку.



Однако в рукаве "Арсенала" все еще есть козырь. Как утверждает Sunday Star, 25-летний Нкетиа может помочь "канонирам" заполучить 24-летнего Гехи, которого "Пэлас" сейчас оценивает в 70 миллионов фунтов.



"Пэлас" уже проявил интерес к Нкетиа и был бы счастлив обеспечить Эдди регулярной игровой практикой, которой воспитаннику "Арсенала" отчаянно не хватает.



Интерес к Гехи также сохраняют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".