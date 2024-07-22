"Сити" обратился к Доннарумме

"Манчестер Сити" обратился к голкиперу французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме.

Этим летом над "Сити" нависла угроза лишиться своего первого номера Эдерсона, интерес к которому проявляют саудовские "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад".



Ранее считалось, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделает своим первым номером Штефана Ортегу, если Эдерсон уйдет, однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что "горожане" могут пригласить голкипера со стороны.



"Сити" уже установил контакт с Доннаруммой, который рассматривается одним из вариантов на замену Эдерсону.



В данный момент Доннарумма счастлив в ПСЖ и уже начал обсуждать продление своего контракта, однако 25-летний итальянец хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге на определенном этапе своей карьеры.