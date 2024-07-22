Тен Хаг: "Слот и "Ливерпуль" очень хорошо подходят друг другу"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его коллега и соотечественник Арне Слот очень хорошо подходит "Ливерпулю".

Уже в третьем туре нового сезона Премьер-Лиги Тен Хагу предстоит сразиться со Слотом, который этим летом возглавил "Ливерпуль".



По мнению Тен Хага, Слот идеально годится на роль преемника Юргена Клоппа, учитывая игровую философию Арне.



"Мы еще не контактировали, но это случится. Арне великолепно трудился в "Фейеноорде", он помог их клубу вернуться в колею. А футбол, в который предпочитает играть "Ливерпуль", всецело соответствует Арне Слоту. Думаю, они очень хорошо подходят друг другу", — цитирует Тен Хага The Telegraph.