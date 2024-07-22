Тен Хаг по-прежнему верит в Антони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему убежден, что вингер Антони достаточно хорош, чтобы выступать за "красных дьяволов".

Антони, купленный у "Аякса" за 86 миллионов фунтов два года назад, совершенно невыразительно отыграл прошлый сезон, и в прессе даже появились слухи, что "Юнайтед" может избавиться от 24-летнего бразильца.



Тен Хаг отказывается брать на себя ответственность за ту внушительную цену, которую заплатил "Юнайтед" за Антони, но в то же время верит в потенциал своего подопечного.



"Я не выходил за рамки бюджета. У меня даже никогда не было бюджета. В "Юнайтед" бюджеты лежат на владельцах и руководстве".



"Он (Антони) определенно показал свой потенциал в первый месяц — он забил три гола в трех своих первых матчах. После этого ему стало сложнее, прошлый сезон сложился для него неважно. Но я по-прежнему убежден, что он обладает потенциалом, чтобы играть за этот клуб", — цитирует Тен Хага The Telegraph.