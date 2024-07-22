У Де Брюйне нет договоренности с "Аль-Иттихадом"

Вопреки слухам, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не соглашался на переход в саудовский "Аль-Иттихад".

Накануне в желтой прессе распространилась информация о том, что Де Брюйне достиг договоренности о своем переходе в "Аль-Иттихад" этим летом.



Несмотря на то, что к Де Брюйне действительно существует интерес из Саудовской Аравии, местные источники опровергают слухи о какой-либо договоренности, сообщает журналист Фабрицио Романо.



В данный момент Де Брюйне не является приоритетной целью для "Аль-Иттихада", который завершает приобретение вингера "Астон Виллы" Муссы Диаби и находится в поисках нового голкипера, интересуясь Эдерсоном из "Сити".



Добавим, у Де Брюйне остается еще один год по контракту с "Сити". Издание talkSPORT утверждает, что "горожане" потребуют 100 миллионов фунтов, если кто-нибудь обратится насчет 33-летнего бельгийца в это окно.