Онана оценил дебют Йоро за "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана вынес вердикт насчет дебюта защитника Лени Йоро за клуб.

Едва успев перебраться из "Лилля" по сделке стоимостью 59 миллионов фунтов, в минувшую субботу 18-летний Йоро дебютировал за "Юнайтед", поучаствовав в победе 2:0 над "Рейнджерс" в предсезонном матч.



Первое впечатление, которое юный француз произвел на Онана, оказалось положительным. Андре уверен, что "Юнайтед" совершил качественное приобретение.



"Когда тебе предоставляется возможность стать игроком "Манчестер Юнайтед", это говорит о том, что ты обладаешь большим мастерством".



"Он уже это показал в первом тайме. Замечательный парень, очень хороший молодой игрок. Хорош с мячом. Мы будем наслаждаться его игрой в этом сезоне. И он будет".



"Мы здесь, чтобы помогать ему, что бы ни происходило. Это наша обязанность как лидеров, а он — молодой игрок, и мы дадим ему время".



"С ним все будет в порядке, потому что здесь у нас очень хорошие скауты, и если они решили пригласить его, значит он обладает большим мастерством", — цитирует Онана Daily Mail.



