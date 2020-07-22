"Бавария" подтвердила, что Де Лигт может перейти в МЮ

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что защитник Маттейс Де Лигт может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Если верить слухам, "Юнайтед" уже договорился с самим Де Лигтом, но пока не может согласовать с "Баварией" компенсацию за Маттейса.



Для Хенесса этот трансфер выглядит во многом логичным, ведь главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже знает Де Лигта благодаря совместной работе в "Аяксе".



"Все еще есть вероятность, что один защитник от нас уйдет. Де Лигт — голландец, тренер в "Манчестер Юнайтед" — голландец. Для меня не будет проблемой, если он останется. Лично я бы не стал продавать Упамекано" — цитирует Хенесса Sky Sport Germany.