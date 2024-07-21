"Аль-Иттихад" вступил в борьбу за Эдерсона

Саудовский "Аль-Иттихад" вышел на контакт с "Манчестер Сити" насчет приобретения голкипера Эдерсона.

Ранее в июле "Сити" отклонил предложение "Аль-Насра", другого клуба из Саудовской Аравии, в 25 миллионов фунтов по Эдерсону.



"Сити" хочет сохранить Эдерсона, и только сумма в 50 млн. фунтов заставит "горожан" отпустить 30-летнего бразильца.



Как сообщает Daily Mail, заминкой "Аль-Насра" пытается воспользоваться "Аль-Иттихад". Чемпионы саудовской лиги переключились на Эдерсона после того, как завершили свой интерес к Кепе Аррисабалаге из "Челси".



"Аль-Иттихад" также заинтересован в партнере Эдерсона по "Сити" в лице Кевина Де Брюйне, однако источник ожидает, что бельгийский полузащитник не покинет "Этихад" этим летом.