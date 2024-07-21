"Аль-Иттихад" вступил в борьбу за Эдерсона

Эдерсон Саудовский "Аль-Иттихад" вышел на контакт с "Манчестер Сити" насчет приобретения голкипера Эдерсона.

Ранее в июле "Сити" отклонил предложение "Аль-Насра", другого клуба из Саудовской Аравии, в 25 миллионов фунтов по Эдерсону.

"Сити" хочет сохранить Эдерсона, и только сумма в 50 млн. фунтов заставит "горожан" отпустить 30-летнего бразильца.

Как сообщает Daily Mail, заминкой "Аль-Насра" пытается воспользоваться "Аль-Иттихад". Чемпионы саудовской лиги переключились на Эдерсона после того, как завершили свой интерес к Кепе Аррисабалаге из "Челси".

"Аль-Иттихад" также заинтересован в партнере Эдерсона по "Сити" в лице Кевина Де Брюйне, однако источник ожидает, что бельгийский полузащитник не покинет "Этихад" этим летом.


Метки Аль-Иттихад, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 23:00

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