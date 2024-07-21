"Пэлас" не отпустил Гласнера в "Баварию"

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что его клуб пытался заполучить главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера перед назначением Венсана Компани.

Гласнер возглавил "Пэлас" только в феврале, придя на место Роя Ходжсона, и с тех пор Оливер выиграл семь из 13 своих матчей.



"Пэлас" очень мощно завершил сезон — "орлы" не проиграли ни одного из семи заключительных матчей, включая победы над "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".



Своими успехами Гласнер привлек внимание "Баварии", которая продолжала поиски замены для Томаса Тухеля, однако "Пэлас" не отпустил 49-летнего немца на родину.



"Мы разговаривали с Гласнером, который нам тоже очень нравился. Он был очень заинтересован в переходе в "Баварию", абсолютно заинтересован. Но его клуб не отпустил его, а вдобавок "Бавария" не всесильна", — цитирует Хенесса talkSPORT.