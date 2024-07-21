Мусса Диаби договорился с "Аль-Иттихадом"

Вингер "Астон Виллы" Мусса Диаби договорился о своем переходе в саудовский "Аль-Иттихад".

По информации Sky Sport Germany, Диаби согласовал с "Аль-Иттихадом" контракт, который предусматривает зарплату в 23 миллиона евро (19.4 млн. фунтов) в год плюс бонусы.



"Аль-Иттихаду" все еще предстоит договориться с "Виллой" о компенсации за 25-летнего француза, но этот компромисс близок. Ожидается, что стороны сойдутся на 55-60 млн. евро (46.4-50.6 млн. фунтов).



Таким образом, Диаби покинет "Виллу" после всего одного сезона. Прошлым летом Мусса стал рекордным приобретением в истории бирмингемского клуба.



Также Диаби станет второй крупной потерей команды Унаи Эмери этим летом после полузащитника Дугласа Луиса, который уехал в "Ювентус".