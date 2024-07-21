Агент: "Антони хочет остаться в "Юнайтед"

Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Антони опроверг слухи о том, что его клиент может уйти в аренду на следующий сезон.

На днях издание ESPN сообщило, что "Юнайтед" готов отправить Антони в аренду, если заинтересованный клуб полностью возьмет на себя зарплату игрока.



Однако агент Джуниор Педросо уверяет, что сезон 2024/25 Антони собирается провести в "Юнайтед". 24-летний бразилец уже оповестил руководство о своей позиции.



"Я видел истории о возможном уходе в аренду. План Антони ясен: "Манчестер Юнайтед".



"Он хочет остаться, он сосредоточен только на "Манчестер Юнайтед". Мы уже обсудили это с клубом", — цитирует Педросо журналист Фабрицио Романо.