Агент: "Антони хочет остаться в "Юнайтед"

Антони Агент вингера "Манчестер Юнайтед" Антони опроверг слухи о том, что его клиент может уйти в аренду на следующий сезон.

На днях издание ESPN сообщило, что "Юнайтед" готов отправить Антони в аренду, если заинтересованный клуб полностью возьмет на себя зарплату игрока.

Однако агент Джуниор Педросо уверяет, что сезон 2024/25 Антони собирается провести в "Юнайтед". 24-летний бразилец уже оповестил руководство о своей позиции.

"Я видел истории о возможном уходе в аренду. План Антони ясен: "Манчестер Юнайтед".

"Он хочет остаться, он сосредоточен только на "Манчестер Юнайтед". Мы уже обсудили это с клубом", — цитирует Педросо журналист Фабрицио Романо.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 20:00

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