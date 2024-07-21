"Юнайтед" принял решение по Амрабату

Софьян Амрабат "Манчестер Юнайтед" окончательно решил, что не будет выкупать полузащитника Софьяна Амрабата у итальянской "Фиорентины".

Сезон 2023/24 Амрабат провел в "Юнайтед" на правах аренды с опцией выкупа за 21.5 млн. фунтов. В целом Софьян почти не проявил себя, лишь под конец кампании принявшись демонстрировать достойный футбол и поучаствовав в завоевании Кубка Англии.

Сам Амрабат был счастлив в "Юнайтед" и до последнего надеялся на возвращение в английский клуб, однако "красные дьяволы" решили по-другому.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" уведомил "Фиорентину", что не будет выкупать 27-летнего игрока сборной Марокко. "Дьяволы" решили сосредоточиться на прочих целях по укреплению опорной зоны.

"Фиорентина" все еще может продать Амрабата этим летом, потому что к Софьяну существует интерес со стороны других клубов, в том числе из Премьер-Лиги.


Метки Амрабат, Манчестер Юнайтед, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 19:00

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  1. quavo 21.07.2024 19:11 # quavo
    Ну он никуя и не показал, но для ротации сошел бы вполне. Всяко лучше вероники

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