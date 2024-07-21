"Юнайтед" принял решение по Амрабату

"Манчестер Юнайтед" окончательно решил, что не будет выкупать полузащитника Софьяна Амрабата у итальянской "Фиорентины".

Сезон 2023/24 Амрабат провел в "Юнайтед" на правах аренды с опцией выкупа за 21.5 млн. фунтов. В целом Софьян почти не проявил себя, лишь под конец кампании принявшись демонстрировать достойный футбол и поучаствовав в завоевании Кубка Англии.



Сам Амрабат был счастлив в "Юнайтед" и до последнего надеялся на возвращение в английский клуб, однако "красные дьяволы" решили по-другому.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" уведомил "Фиорентину", что не будет выкупать 27-летнего игрока сборной Марокко. "Дьяволы" решили сосредоточиться на прочих целях по укреплению опорной зоны.



"Фиорентина" все еще может продать Амрабата этим летом, потому что к Софьяну существует интерес со стороны других клубов, в том числе из Премьер-Лиги.