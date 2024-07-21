Тен Хаг подтвердил интерес других клубов к Мактоминею

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил интерес других клубов к полузащитнику Скотту Мактоминею.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" отклонил предложение "Фулхэма" о покупке Мактоминея. Также Скотта сватают в "Тоттенхэм" и "Галатасарай".



Однако Тен Хаг очень ценить Мактоминея и надеется, что 27-летний шотландец останется в "Юнайтед".



"Здесь у нас очень хорошие игроки, поэтому интерес со стороны других клубов будет всегда".



"Когда забиваешь 10 голов за сезон и очень хорошо выступаешь за сборную Шотландии, интерес обязательно будет".



"Но мы хотим сохранить его, потому что он очень важный игрок для нашего состава".



"Он может быть полезен, как мы убедились в прошлом сезоне, когда наши шестые номера были доступны. Он может играть в более атакующей роли, и он крайне интересный игрок для нас", — цитирует Тен Хага Evening Standard.