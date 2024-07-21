Онана проходит медобследование в "Вилле"

Амаду Онана Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана проходит медобследование в "Астон Вилле".

Несмотря на слухи о том, что другие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", могут попытаться перехватить Онана, в воскресенье Амаду прибыла в расположение "Виллы" на медобследование.

22-летнему полузащитнику сборной Бельгии все еще предстоит обсудить заключительные детали контракта, но Sky Sports ожидает, что с этим не возникнет проблем.

"Эвертон" получит от "Виллы" 50 миллионов фунтов за Онана, обеспечив себе хорошую прибыль за игрока, который был куплен у "Лилля" за 30 млн. фунтов в 2022 году.

За два года на "Гудисон Парк" Онана сыграл 72 матча, включая 37 в прошлом сезоне.


Метки Астон Вилла, Онана, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 17:00

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