Кепа может вернуться в "Реал"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага может вернуться в испанский "Реал", где он провел сезон 2023/24 на правах аренды.

Кепе нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески, и к новому сезону самый дорогой голкипер в мире готовится отдельно от первой команды "синих".



Прошлый сезон Кепа завершал только третьим голкипером "Реала", позади выздоровевшего Тибо Куртуа и Андрея Лунина, поэтому ожидалось, что испанский гранд не будет выкупать соотечественника.



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что с высокой вероятностью Лунин покинет "Реал" этим летом. В Мадриде готовы продать 25-летнего украинца, если тот не подпишет новый контракт.



Кепа внимательно наблюдает за развитием этой ситуации и желает вернуться в "Реал".