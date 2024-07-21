Атакующий полузащитник Дани Ольмо все еще может покинуть "РБ Лейпциг" этим летом, несмотря на истекший срок действия пункта о выкупе.

Накануне был последний день, когда можно было выкупить Ольмо у "РБ Лейпциг" по фиксированной цене в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).



Этой возможностью никто из заинтересованных в Ольмо клубов не воспользовался, однако будущее 26-летнего игрока сборной Испании далеко от определенности.



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, "РБ Лейпциг" позволит Ольмо уйти и позже, если насчет Дани поступит предложение в размере упомянутых выше отступных.



Агенты Ольмо уже переговорили с "Барселоной", "Баварией" и клубами Премьер-Лиги, однако лагерь Дани не контактировал с "Манчестер Сити", вопреки слухам.