"Вест Хэм" обдумывает покупку Томори

"Вест Хэм" обдумывает приобретение защитника "Милана" Фикайо Томори.

На днях стало известно, что "Вест Хэм" согласовал с "Ниццей" компенсацию за защитника Жан-Клера Тодибо, однако тот предпочитает перейти в "Ювентус".



Если "Вест Хэм" упустит Тодибо, то "молотобойцы" могут обратиться к варианту с 26-летним Томори, который великолепно себя чувствует в Италии после перехода из "Челси" за 24 миллиона фунтов в 2021 году.



Уже в своем первом сезоне в Италии Томори завоевал титул Серии А. К настоящему моменту Фикайо сыграл 142 матча за "Милан".



"Вест Хэм" едва не арендовал Томори в 2020 году, однако за считанные минуты до закрытия летнего трансферного окна Фикайо отверг "молотобойцев" и решил остаться в "Челси", где ему так и не удалось заиграть.