Тен Хаг признал, что МЮ далек от того, чтобы выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его клуб далек от того, чтобы выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов.

Ближе к концу своего периода в качестве временного наставника "Юнайтед" в сезоне 2021/22 Ральф Рангник уже не сдерживал себя, описывая положение вещей в клубе.



Рангник даже сказал, что "Юнайтед" нуждается в "операции на открытом сердце", и Тен Хаг соглашается со своим коллегой.



"Рангник был абсолютно прав. Мы очень упорно трудились над этим на протяжении двух лет, но он попал в точку. Нам нужно повысить свои стандарты".



"Когда я начинал, я знал, что это будет тяжелая работа. Многие люди говорили мне это, включая Луи Ван Галя".



"Мы хотим вернуть этот клуб туда, где он был более десятилетия назад, когда клуб выигрывал Премьер-Лигу, мог выиграть Лигу Чемпионов. Думаю, мы действительно далеки от этого".



"Думаю, мы совершили некоторые шаги, иначе мы бы не выиграли два трофея, но мы еще не так далеко продвинулись, чтобы культура побед преобладала во всех отношениях".



"Наши стандарты, наши нормы и наши ценности нужно улучшить. Я не был шокирован тем, что мне досталось. Но культура, характер не были в порядке. Чтобы побеждать и по-настоящему проявлять себя каждую неделю, нужно многое изменить", — сообщил Тен Хаг AD Sportwereld.