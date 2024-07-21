"Юнайтед" не планирует избавляться от Маунта

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" не собирается избавляться от полузащитника Мейсона Маунта уже после одного сезона.

"Юнайтед" только прошлым летом приобрел Маунта у "Челси", заплатив 60 миллионов фунтов за игрока, у которого оставался один год по контракту.

С тех пор 25-летний Маунт сыграл лишь 20 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, забив один гол. Непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2024 стало логичным итогом провального сезона для Мейсона.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что на "Олд Траффорд" разочаровались в Маунте и готовы продать Мейсона уже после одного сезона, облегчив свою зарплатную ведомость.

Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что таких планов у "Юнайтед" нет, да и сам Маунт не помышляет о смене клуба. Мейсон настроен проявить себя после неудачного сезона, который был омрачен для него травмами.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 11:00

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  1. chelsea-69 21.07.2024 12:01 # chelsea-69
    а если бы перешел в лфк, то уже бы зм взял

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  2. seregaball 21.07.2024 11:59 # seregaball
    60 лямов, на ветер, хорошо, что Ливерпуль его не купил

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