"Юнайтед" не планирует избавляться от Маунта

"Манчестер Юнайтед" не собирается избавляться от полузащитника Мейсона Маунта уже после одного сезона.

"Юнайтед" только прошлым летом приобрел Маунта у "Челси", заплатив 60 миллионов фунтов за игрока, у которого оставался один год по контракту.



С тех пор 25-летний Маунт сыграл лишь 20 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, забив один гол. Непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2024 стало логичным итогом провального сезона для Мейсона.



На текущей неделе в прессе появились слухи, что на "Олд Траффорд" разочаровались в Маунте и готовы продать Мейсона уже после одного сезона, облегчив свою зарплатную ведомость.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что таких планов у "Юнайтед" нет, да и сам Маунт не помышляет о смене клуба. Мейсон настроен проявить себя после неудачного сезона, который был омрачен для него травмами.