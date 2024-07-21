Франк будет рад, если "Брентфорд" так и не продаст Тоуни

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что будет рад, если его клуб так и не продаст нападающего Айвена Тоуни этим летом.

На днях в прессе появилась информация, что "Брентфорд" резко понизил цену за Тоуни в свете недостаточного интереса других клубов к 28-летнему игроку сборной Англии.



От контракта Тоуни по-прежнему остается один год, однако угроза лишиться игрока следующим летом безо всякой компенсации не тревожит Франка.



"Ты никогда не знаешь наверняка. Он — игрок "Брентфорда", и я был бы рад его сохранить".



"Но, знаете, я не встречал тренера, который бы не хотел, чтобы у него было как можно больше хороших игроков. Так что прямо сейчас Айвен — игрок "Брентфорда".



"Я знаю, что он наслаждается отпуском, он это полностью заслужил после выступлений со сборной Англии, и если он останется с нами, я буду более чем счастлив как тренер".



"Речь о бомбардире, и очень хорошо, когда он есть в твоей команде. А если кто-нибудь хочет его купить, то это стоит дорого", — цитирует Франка Daily Mail.