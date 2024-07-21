Шерингем предостерег Тен Хага, что того могут уволить через две недели после старта сезона

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем предостерег главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, что того могут уволить через две недели после старта нового сезона.

Ранее в июле Тен Хаг продлил свой контракт с "Юнайтед" до 2026 года, но перед этим руководство клуба с "Олд Траффорд" всерьез помышляло об увольнении с Эриком и даже вело переговоры с другими тренерами.



Шерингем чувствует, что в такой ситуации кредит доверия Тен Хага минимален, и "Юнайтед" не будет терпелив с Эриком.



"И хотя он подписал новый контракт, у Эрика Тен Хага нет гарантий насчет своей работы".



"В футболе случиться может всякое, его могут уволить спустя две недели, если они сыграют три плохих матча. Затем, после трех хороших результатов, он может стать силен как никогда. Таков футбол в наши дни", — сообщил Шерингем OLBG.