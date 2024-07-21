"Марсель" сделал предложение по Нкетиа

Французский "Марсель" сделал свое стартовое предложение о покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Журналист Фабрицио Романо не уточняет размер предложения "Марселя", но сообщает, что два клуба продолжают переговоры, хотя в данный момент не близки к компромиссу.



Ранее на этой неделе "Марсель" приобрел у "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда, но это не мешает интересу клуба Лиги 1 к Нкетиа.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги Нкетиа отметился только 10 появлениями в стартовом составе "Арсенала", забив пять голов. 25-летний англичанин чувствует, что находится в расцвете сил, и хочет играть регулярно.