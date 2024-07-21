Трент назвал своего фаворита на замену Саутгейту

Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд назвал Юргена Клоппа своим фаворитом на вакантную роль главного тренера сборной Англии.

Проиграв финал Евро-2024 испанцам, Гарет Саутгейт решил оставить английскую сборную, которой теперь нужен новый рулевой.

Александер-Арнольд был бы рад благодаря сборной Англии возобновить свой сотрудничество с Клоппом, который покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, однако Трент ожидает, что Юрген продолжит отдыхать.

"Я наслаждался каждым моментом работы с ним, мы разделили удивительные воспоминания, и у нас сложились удивительные отношения, удивительная связь".

"Поэтому, конечно, если это случится, мы бы продолжили с момента, на котором остановились".

"Я был бы удивлен, если он возьмется за эту работу. Когда он объявлял о своем уходе, то дал ясно понять о своих намерениях. По разговорам с ним и социальным сетям очевидно, что он наслаждается отдыхом, так что это был бы огромный сюрприз", — сообщил Трент Daily Mirror.


Метки Александер-Арнольд, Клопп, Ливерпуль, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2024 07:00

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