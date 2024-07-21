Трент назвал своего фаворита на замену Саутгейту
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд назвал Юргена Клоппа своим фаворитом на вакантную роль главного тренера сборной Англии.
Проиграв финал Евро-2024 испанцам, Гарет Саутгейт решил оставить английскую сборную, которой теперь нужен новый рулевой.
Александер-Арнольд был бы рад благодаря сборной Англии возобновить свой сотрудничество с Клоппом, который покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, однако Трент ожидает, что Юрген продолжит отдыхать.
"Я наслаждался каждым моментом работы с ним, мы разделили удивительные воспоминания, и у нас сложились удивительные отношения, удивительная связь".
"Поэтому, конечно, если это случится, мы бы продолжили с момента, на котором остановились".
"Я был бы удивлен, если он возьмется за эту работу. Когда он объявлял о своем уходе, то дал ясно понять о своих намерениях. По разговорам с ним и социальным сетям очевидно, что он наслаждается отдыхом, так что это был бы огромный сюрприз", — сообщил Трент Daily Mirror.
21.07.2024 07:00
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