"Марсель" близок к покупке Хейбьерга

Французский "Марсель" близок к приобретению полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Хейбьерг принял участие в 36 матчах в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но лишь на восемь из них выходил в стартовом составе.



Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не рассматривал Хейбьерга в качестве основного игрока, поэтому 28-летний датчанин решился на смену клуба.



Ранее Хейбьерга сватали в "Фулхэм" и "Атлетико", однако Daily Mail утверждает, что возглавляемый Роберто Де Дзерби "Марсель" выигрывает борьбу за Пьер-Эмиля.



Ожидается, что "Марсель" заплатит 13.5 млн. фунтов за бывшего игрока "Саутгемптона" и "Баварии".