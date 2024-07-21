Тен Хаг: "Это должен быть год Диалло"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что ожидает прорыва от своего вингера Амада Диалло в новом сезоне.

Из-за травм Диалло сыграл только девять матчей в прошлом сезоне, однако в концовке кампании 22-летнему ивуарийцу удалось ворваться в планы Тен Хага.



После победы 2:0 над "Рейнджерс" в предсезонном матче Тен Хаг похвалил Диалло, забившего гол в отведенные ему 45 минут, и поделился своими ожиданиями насчет Амада.



"Мы должны увидеть Амада в другом свете. Конечно, он все еще молод, но он уже не неопытен. В прошлом сезоне у него были неприятности из-за травм, но до этого он провел замечательный сезон в Чемпионшипе".



"В концовке прошлого сезона у него был очень хороший отрезок в нашей первой команде, он сыграл ряд хороших матчей".



"Теперь это должен быть его год. Это замечательно, что он начал таким образом", — сообщил Тен Хаг MUTV.