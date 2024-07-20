"Ньюкасл" позовет Почеттино, если Хау уйдет в сборную Англии

В случае ухода своего главного тренера Эдди Хау в сборную Англии "Ньюкасл" пригласит на его место Маурисио Почеттино.

Хау считается одним из фаворитов на замену Гарету Саутгейту, который в минувший вторник объявил, что покидает тренерский мостик сборной Англии после восьми лет работы.



Контракт Хау подразумевает внушительные отступные, вдобавок Эдди уже заявил, что абсолютно предан "Ньюкаслу", однако на "Сент-Джеймс Парк" готовы к худшему для себя сценарию.



"Ньюкасл" хочет, чтобы Хау поскорее определился со своим отношением к работе со сборной Англии, и если Эдди все же уйдет, "сороки" собираются позвать Почеттино, который покинул "Челси" в конце прошлого сезона, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Новый спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл находится в хороших отношениях с Почеттино, вместе с которым ему довелось поработать в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".