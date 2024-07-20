"Юнайтед" проявляет интерес к Субименди

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Реал Сосьедад" Мартину Субименди.

Прямо сейчас "Юнайтед" продвигается в переговорах с ПСЖ о покупке полузащитника Мануэля Угарте, причем сам уругваец заинтересован в переходе к "красным дьяволам".



Однако параллельно, сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" обдумывает приглашение 25-летнего Субименди, который вышел на замену в перерыве финала Евро-2024 против Англии и помог сборной Испании завоевать трофей.



В предыдущие месяцы Субименди, который всю свою карьеру до сих пор провел в "Реал Сосьедад", также сватали в "Арсенал", однако эти слухи не были подкреплены.



Ранее этим летом у "Юнайтед" истекла аренда Софьяна Амрабата из "Фиорентины", вдобавок "красные дьяволы" все еще могут попрощаться с Каземиро, Скоттом Мактоминеем и Кристианом Эриксеном, что заставляет их активно искать усиление центра поля.