"Эвертон" сказал МЮ, что не снизит цену за Брантуэйта
"Эвертон" уведомил "Манчестер Юнайтед", что сорвавшаяся продажа клуба не повлияет на ситуацию с защитником Джаррадом Брантуэйтом.
Ранее этим летом "Эвертон" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Брантуэйта. "Красные дьяволы" были готовы заплатить за Джаррада 50 миллионов фунтов, но "ириски" хотят свыше 70 млн. фунтов.
Накануне "Эвертон" объявил, что сделка по приобретению клуба Дэном Фридкином у Фархада Мошири сорвалась, и "ириски" вновь остались один на один со своими финансовыми проблемами.
Однако тяжелое финансовое положение на "Гудисон Парк" не заставит "Эвертон" принести Брантуэйта в жертву, продав 22-летнего англичанина по сниженной цене.
Как сообщает The Athletic, "Эвертон" уже дал знать "Юнайтед", что новые обстоятельства ничего не меняют и Брантуэйт уйдет, только если за него будет уплачена установленная цена.
20.07.2024 21:00
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Ну и правильно. Трясти этих мешков надо. А Эвертон всё же жаль. Мошири конечно далеко не лучший хозяин был, но всё же основные проблемы клуба в том, что он стал заложником русофобских настроений, как и Челси.
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