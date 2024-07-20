"Эвертон" сказал МЮ, что не снизит цену за Брантуэйта

"Эвертон" уведомил "Манчестер Юнайтед", что сорвавшаяся продажа клуба не повлияет на ситуацию с защитником Джаррадом Брантуэйтом.

Ранее этим летом "Эвертон" отклонил два предложения "Юнайтед" о покупке Брантуэйта. "Красные дьяволы" были готовы заплатить за Джаррада 50 миллионов фунтов, но "ириски" хотят свыше 70 млн. фунтов.



Накануне "Эвертон" объявил, что сделка по приобретению клуба Дэном Фридкином у Фархада Мошири сорвалась, и "ириски" вновь остались один на один со своими финансовыми проблемами.



Однако тяжелое финансовое положение на "Гудисон Парк" не заставит "Эвертон" принести Брантуэйта в жертву, продав 22-летнего англичанина по сниженной цене.



Как сообщает The Athletic, "Эвертон" уже дал знать "Юнайтед", что новые обстоятельства ничего не меняют и Брантуэйт уйдет, только если за него будет уплачена установленная цена.