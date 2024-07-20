Тен Хаг подтвердил свой интерес к Де Лигту

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил свой интерес к защитнику "Баварии" Маттейсу Де Лигту.

В свое время Тен Хагу и Де Лигту довелось вместе поработать в "Аяксе", с которым они выигрывали Эредивизию в 2019 году.



По словам Тен Хага, на сей раз инициатива взять бывшего игрока "Аякса" исходила не из него, однако Эрик был бы рад этому воссоединению.



"Конечно, я хорошо знаю Маттейса, я не собираюсь этого отрицать. Я хотел его заполучить еще два года назад, но он уже значительно продвинулся в переговорах с "Баварией". Верьте или нет: это не я предложил его имя. Нам все еще нужно посмотреть, перейдет ли Де Лигт".



"Хорошая вещь в том, что во время своего отдыха я полностью отошел от дел на три-четыре недели. В этот период все легло на плечи клуба, новый скаутский и селекционный департамент. Это они привели этих новых игроков", — сообщил Тен Хаг Algemeen Dadblad.