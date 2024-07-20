Лукаку договорился с "Наполи"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку достиг устной договоренности с "Наполи".

Лукаку не входит в планы нового главного тренера "Челси" Энцо Марески, предпочитая остаться в Италии после проведенного на правах аренды сезона за "Рому".

Как сообщает Sky Sport Germany, Лукаку уже дал свое согласие на воссоединение с Антонио Конте, который с недавних пор тренирует "Наполи" и под руководством которого он выигрывал Серию А в "Интере".

Теперь сделка зависит от достижения компромисса "Челси" и "Наполи". "Синие" хотят получить 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за 31-летнего бельгийца, чей контракт рассчитан до 2026 года.


Метки Лукаку, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 19:00

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  1. closer 20.07.2024 19:42 # closer
    Черная шлюха

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  2. ilovemanutd 20.07.2024 19:13 # ilovemanutd
    Потом в Ювентус и в Милан

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  3. ganinilyha 20.07.2024 19:06 # ganinilyha
    Включили бы Осимена в сделку и всё

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