Лукаку договорился с "Наполи"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку достиг устной договоренности с "Наполи".
Лукаку не входит в планы нового главного тренера "Челси" Энцо Марески, предпочитая остаться в Италии после проведенного на правах аренды сезона за "Рому".
Как сообщает Sky Sport Germany, Лукаку уже дал свое согласие на воссоединение с Антонио Конте, который с недавних пор тренирует "Наполи" и под руководством которого он выигрывал Серию А в "Интере".
Теперь сделка зависит от достижения компромисса "Челси" и "Наполи". "Синие" хотят получить 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за 31-летнего бельгийца, чей контракт рассчитан до 2026 года.
20.07.2024 19:00
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