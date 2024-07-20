"Брайтон" отклонил предложение "Наполи" по Гилмору

"Брайтон" отклонил предложение итальянского "Наполи" в 8 миллионов фунтов о покупке полузащитника Билли Гилмора.

"Брайтон" только два года назад приобрел Гилмора за 9 миллионов фунтов у "Челси", где Билли в качестве игрока академии довелось познакомиться с Антонио Конте, новым главным тренером "Наполи".



Несмотря на отказ, Конте все еще может воссоединиться с Гилмором, но для этого "Наполи" придется улучшить свое предложение по 23-летнему игроку сборной Шотландии примерно до 12 миллионов фунтов, сообщает talkSPORT.



В прошлом сезоне Гилмор сыграл 41 матч за "Брайтон" во всех соревнованиях, однако смена рулевого "чаек" может навести Билли на мысли об уходе.



Новый наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер хочет, чтобы вопрос с будущим Гилмора был решен как можно скорее, и в случае ухода Билли "чайкам" потребуется замена.