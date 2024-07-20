Ираола не уверен, останется ли Соланке в "Борнмуте"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола не уверен, останется его нападающий Доминик Соланке в клубе или нет.

Соланке впечатляющим образом отыграл прошлый сезон, забив 21 гол за "Борнмут" во всех соревнованиях.



По слухам, контракт 26-летнего англичанина с "вишенками" предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов.



Бывшего игрока "Челси" и "Ливерпуля" уже давно связывают с уходом на повышение, но Ираола смотрит на эту ситуацию по-философски.



"Дом счастлив. Он вернулся в очень хорошем состоянии, очень хорошо тренируется, и у него очень хорошие отношения со своими партнерами по команде".



"Но окно открыто. Невозможно сказать, останется он или уйдет, потому что мы не знаем. В конце концов это нечто, что ты не можешь контролировать", — цитирует Ираолу BBC.