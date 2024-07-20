Тен Хаг считает, что МЮ не хватает глубины состава

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал, что "красные дьяволы" не обладают такой глубиной состава, как другие ведущие клубы Премьер-Лиги.

"Юнайтед" удалось скрасить прошлый сезон завоеванием Кубка Англии, но в Премьер-Лиге "дьяволы" заняли только восьмое место, из-за чего Тен Хаг едва не лишился работы.



Неудачное выступление в Премьер-Лиге Тен Хаг объясняет обилием травм. С учетом всех соревнований "дьяволы" сыграли 61 матч за сезон, и Эрик считает такую нагрузку запредельной.



"Это правда слишком много. Мы не были единственной командой, страдавшей от травм. Другие клубы столкнулись с тем же".



"В прошлом сезоне мы постоянно сталкивались с травмами игроков на одних и тех же позициях, все — в обороне. В какой-то момент у нас почти не было доступных защитников".



"Когда мы начинали, "Юнайтед" не выигрывал трофеев шесть лет, и дело было не в том, что они не обладали хорошими тренерами. Это кое-что говорит о подборе и качестве игроков. Конечно я знал это, когда начинал, но то были игроки с долгосрочными контрактами".



"Мы были и остаемся в процессе перестройки. Если вы сравните наш состав с другими топ-клубами в Премьер-Лиге, но у нас определенно меньше его глубина. Именно это мы обнаружили, когда нам пришлось так сложно из-за этих травм", — цитирует Тен Хага ESPN.