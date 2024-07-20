Тен Хаг считает, что МЮ не хватает глубины состава

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал, что "красные дьяволы" не обладают такой глубиной состава, как другие ведущие клубы Премьер-Лиги.

"Юнайтед" удалось скрасить прошлый сезон завоеванием Кубка Англии, но в Премьер-Лиге "дьяволы" заняли только восьмое место, из-за чего Тен Хаг едва не лишился работы.

Неудачное выступление в Премьер-Лиге Тен Хаг объясняет обилием травм. С учетом всех соревнований "дьяволы" сыграли 61 матч за сезон, и Эрик считает такую нагрузку запредельной.

"Это правда слишком много. Мы не были единственной командой, страдавшей от травм. Другие клубы столкнулись с тем же".

"В прошлом сезоне мы постоянно сталкивались с травмами игроков на одних и тех же позициях, все — в обороне. В какой-то момент у нас почти не было доступных защитников".

"Когда мы начинали, "Юнайтед" не выигрывал трофеев шесть лет, и дело было не в том, что они не обладали хорошими тренерами. Это кое-что говорит о подборе и качестве игроков. Конечно я знал это, когда начинал, но то были игроки с долгосрочными контрактами".

"Мы были и остаемся в процессе перестройки. Если вы сравните наш состав с другими топ-клубами в Премьер-Лиге, но у нас определенно меньше его глубина. Именно это мы обнаружили, когда нам пришлось так сложно из-за этих травм", — цитирует Тен Хага ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 15:00

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