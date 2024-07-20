МЮ определил еще шесть игроков на продажу

"Манчестер Юнайтед" определил еще шесть игроков, которых клуб готов продать этим летом.

Этим летом "Юнайтед" демонстрирует большую активность на трансферном рынке. "Красные дьяволы" проводили свободными агентами Рафаэля Варана и Антони Мартиаля, а также продали Альваро Фернандеса, Вилли Камбвала, Донни Ван де Бека и Мейсона Гринвуда.



По информации ESPN, "Юнайтед" не закончил с продажами. "Красные дьяволы" также открыты к предложениям насчет Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Аарона Ван-Биссаки, Скотта Мактоминея и Кристиана Эриксена.



Контракты перечисленных игроков истекают следующим летом, и все пятеро могут уйти в это трансферное окно, если насчет них поступят правильные предложения.



Также "Юнайтед" готов продать полузащитника Каземиро, хотя у того остается еще два года по контракту. Продажа 32-летнего бразильца позволила бы "дьяволам" значительно разгрузить свою зарплатную ведомость.