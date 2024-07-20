"Борнмут" снова надолго потерял Адамса

Тайлер Адамс "Борнмут" снова надолго лишился полузащитника Тайлера Адамса, который перенес операцию на спине.

Прошлым летом "Борнмут" приобрел Адамса у "Лидса" по сделке стоимостью свыше 20 миллионов фунтов, но с тех пор Тайлер сыграл лишь четыре матча в Премьер-Лиге.

Ранее этим летом Адамс выступил за сборную США на Кубке Америке, сыграв во всех трех матчах на групповой стадии, а также в товарищеской встрече с Бразилией перед турниром.

Выступлением за национальную команду 25-летний полузащитник усугубил состояние своей спины, на которую он начал жаловаться еще в конце прошлого сезона.

Как сообщает BBC, единственным решением оказалась операция, и впереди у Адамса месяцы восстановления.


Метки Адамс, Борнмут, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 13:00

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