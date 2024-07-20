"Борнмут" снова надолго потерял Адамса

"Борнмут" снова надолго лишился полузащитника Тайлера Адамса, который перенес операцию на спине.

Прошлым летом "Борнмут" приобрел Адамса у "Лидса" по сделке стоимостью свыше 20 миллионов фунтов, но с тех пор Тайлер сыграл лишь четыре матча в Премьер-Лиге.



Ранее этим летом Адамс выступил за сборную США на Кубке Америке, сыграв во всех трех матчах на групповой стадии, а также в товарищеской встрече с Бразилией перед турниром.



Выступлением за национальную команду 25-летний полузащитник усугубил состояние своей спины, на которую он начал жаловаться еще в конце прошлого сезона.



Как сообщает BBC, единственным решением оказалась операция, и впереди у Адамса месяцы восстановления.