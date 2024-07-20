УЕФА может дисквалифицировать Родри

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри может схлопотать дисквалификацию от УЕФА за то, что выкрикнул фразу "Гибралтар — испанский".

Соответствующий поступок Родри совершил перед тысячами фанатов в Мадриде, в минувший понедельник празднуя со сборной Испании победу на Евро-2024.

Гибралтарская федерация футбола уже направила официальную жалобу, что заставило УЕФА инициировать дисциплинарный процесс в отношении 28-летнего полузащитника.

Как утверждает The Times, теперь над Родри нависла угроза дисквалификации. Это означает, что "Сити" может взять старт на групповом этапе Лиги Чемпионов без своего ключевого игрока.

Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова и в данный момент считается заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией.


Метки Евро-2024, Манчестер Сити, Родри, сборная Испании, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 12:00

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  1. szobo88 20.07.2024 12:34 # szobo88
    Футбол вне политики это самая лживая фраза, которую ФИФА могли придумать

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  2. gameboy 20.07.2024 12:26 # gameboy
    Ебать тип долбоеб, не знает что Гибралтар Британский))

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  3. alexomck 20.07.2024 12:10 # alexomck
    Дисквалифицировать на 3 года и отдать его медаль Кейну

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