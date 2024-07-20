УЕФА может дисквалифицировать Родри
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри может схлопотать дисквалификацию от УЕФА за то, что выкрикнул фразу "Гибралтар — испанский".
Соответствующий поступок Родри совершил перед тысячами фанатов в Мадриде, в минувший понедельник празднуя со сборной Испании победу на Евро-2024.
Гибралтарская федерация футбола уже направила официальную жалобу, что заставило УЕФА инициировать дисциплинарный процесс в отношении 28-летнего полузащитника.
Как утверждает The Times, теперь над Родри нависла угроза дисквалификации. Это означает, что "Сити" может взять старт на групповом этапе Лиги Чемпионов без своего ключевого игрока.
Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова и в данный момент считается заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией.
20.07.2024 12:00
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Футбол вне политики это самая лживая фраза, которую ФИФА могли придумать
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Ебать тип долбоеб, не знает что Гибралтар Британский))
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Дисквалифицировать на 3 года и отдать его медаль Кейну
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