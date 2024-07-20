Макаллистер заступился за Энцо

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заступился за своего партнера по сборной Аргентины Энцо Фернандеса из "Челси" после расистского скандала.

На текущей неделе Энцо оказался в эпицентре громкого скандала, опубликовав в инстаграме запись, на которой он вместе со своими партнерами по национальной команде, отмечая победу на Кубке Америки, исполняет песню расистского характера насчет сборной Франции.



"Челси" и ФИФА уже инициировали свои расследования в отношении Фернандеса, однако Макаллистер призывает быть снисходительнее с 23-летним игроком.



"Энцо уже извинился, и он объяснил, что произошло. Здесь нечего добавить".



"Мы знаем Энцо. Мы знаем, что он бы никогда не поступил из злого умысла. Это больше устоявшаяся кричалка, и она больше имеет насмешливый тон, чем что-либо еще. Самое важное, что Энцо извинился, и мы должны оценить это".



"В реальности мы здесь не являемся расистской страной. Мы не привыкли говорить о расизме. Это важная тема".



"Ты должен быть осторожен со своими поступками и словами, особенно в Европе, где более чувствительны к таким вещам", — цитирует Макаллистера ESPN.